L'Iran confirme la condamnation à mort d'un dissident irano-suédois

L'Autorité judiciaire iranienne a annoncé dimanche la confirmation de la peine capitale contre un dissident irano-suédois, détenu depuis 2020 en Iran où il a été condamné pour "terrorisme", selon l'agence de la justice.

"La condamnation à mort de Habib Chaab pour corruption sur terre, la gestion et la direction d'un groupe rebelle et la conception et l'exécution de nombreuses opérations terroristes a été approuvée par la Cour suprême", a indiqué l'agence Mizan Online.