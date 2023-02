L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine se déroule "avec succès", selon Moscou

La Russie a revendiqué mardi le "succès" de sa récente offensive dans l'est de l'Ukraine, à l'heure où Kiev s'attend à une attaque russe d'ampleur et réclame que l'Occident décuple et accélère son aide militaire.

"Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones" de Bakhmout et Vougledar, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, mettant en outre en garde l'Occident contre un accroissement de son aide à l'Ukraine, qui pourrait "conduire à un niveau imprévisible d’escalade" du conflit.