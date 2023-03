L'Otan salue la volonté de la Turquie de ratifier l'adhésion de la Finlande

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué vendredi la volonté de la Turquie de ratifier l'adhésion de la Finlande à l'Alliance et a plaidé pour une ratification de l'adhésion de la Suède "dès que possible".

"La chose la plus importante est que la Finlande et la Suède deviennent rapidement membres à part entière de l'Otan, et non pas qu'elles adhèrent exactement en même temps", a-t-il expliqué dans une déclaration publiée peu après l'annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan.

