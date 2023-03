L'un des "Beatles" du groupe Etat islamique plaide non coupable à Londres

Un membre présumé des "Beatles", cellule du groupe jihadiste Etat islamique qui s'était spécialisée dans la torture et l'exécution d'otages occidentaux en Syrie, a plaidé vendredi non coupable de financement d'activités terroristes et possession d'armes à feu à des fins liées au terrorisme.

Aine Davis, 39 ans, a plaidé non coupable de ces charges, pour des faits présumés commis en 2013 et 2014, devant la cour de l'Old Bailey à Londres. Une prochaine audience a été fixée au 18 avril.