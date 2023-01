La croissance mondiale devrait être meilleure qu'attendu en 2023, pas de récession en Europe (FMI)

Une croissance mondiale de 2,9% est attendue en 2023, selon le FMI, qui a relevé lundi ses prévisions, le spectre d'une récession s'éloignant en Allemagne et en Italie, et plus largement, en zone euro, tandis que la réouverture de la Chine devrait soutenir l'économie.

Cette prévision est supérieure de 0,2 point de pourcentage à la précédente, publiée en octobre par le Fonds monétaire international. "Les perspectives sont moins sombres que dans nos prévisions d'octobre" a précisé le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas soulignant que, si "l'année à venir restera difficile (...), elle pourrait aussi être un tournant", avant un rebond de la croissance en 2024, et alors que l'inflation "ralentit".