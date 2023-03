La Russie veut récupérer l'épave du drone américain tombé en mer Noire

La Russie va s'efforcer de retrouver le drone américain que les Etats-Unis l'accusent d'avoir fait s'abîmer en mer Noire au large de l'Ukraine, a indiqué mercredi le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev.

"Je ne sais pas si on arrivera à l'atteindre ou pas, mais il faut essayer. Et on va obligatoirement s'en occuper, et j'espère bien sûr avec succès", a-t-il dit, interrogé à la télévision russe.