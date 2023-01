Le coût des catastrophes météo majeures aux Etats-Unis évalué à 165 milliards de dollars en 2022

Les principales catastrophes météorologiques ayant frappé les Etats-Unis en 2022 ont causé au moins 165 milliards de dollars de dégâts, selon un rapport fédéral publié mardi, qui pointe du doigt l'effet amplificateur du changement climatique.

Ce montant annuel représente le troisième plus haut depuis que ces données sont suivies par l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA) en 1980. L'événement de loin le plus coûteux en 2022, l'ouragan Ian ayant dévasté la Floride en septembre, a causé à lui seul 112,9 milliards de dollars de dommages.