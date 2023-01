Le fonds souverain norvégien, le plus gros du monde, a perdu plus de 150 milliards d'euros en 2022

Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a annoncé mardi avoir perdu plus de 150 milliards d'euros en 2022 du fait des mauvaises performances des marchés financiers provoqués par la guerre en Ukraine et la détérioration économique mondiale.

Le fonds dans lequel le pays nordique --plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest-- verse ses revenus pétroliers a terminé l'année avec un rendement négatif de 14,1%, correspondant à des pertes de 1.637 milliard de couronnes (151 milliards d'euros), et une valeur totale de 12.429 milliards de couronnes (1.148 milliard d'euros), indique-t-il dans un communiqué.