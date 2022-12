Le ministre russe de la Défense s'est rendu pour une inspection sur le front en Ukraine

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est rendu sur la ligne de front en Ukraine pour inspecter les positions de son armée, a indiqué jeudi son ministère, la deuxième visite annoncée de ce type en moins d'une semaine.

"En première ligne", M. Choïgou a "vérifié les conditions de déploiement du personnel et du matériel militaire" et il a "inspecté les zones de positionnement des unités militaires, les conditions d'hébergement et de chauffage du personnel", a précisé le ministère sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo du ministre.