Le pape François est arrivé à Kinshasa (AFP)

Le pape François est arrivé mardi après-midi à Kinshasa pour une visite de quatre jours en République démocratique du Congo (RDC), première étape d’un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud.

"On attend depuis un an, c’est un beau voyage, j’aurais aussi voulu aller à Goma mais à cause de la guerre je ne peux pas", a déclaré Jorge Bergoglio, 86 ans, aux journalistes l’accompagnant dans l’avion.