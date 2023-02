Le président chinois Xi Jinping salue la "solidarité" de l'Iran dans un monde "complexe"

Le président chinois Xi Jinping a loué mardi la "solidarité" entre Chine et Iran lors d'une rencontre à Pékin avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi qui entame une visite d'Etat, a indiqué un média officiel.

"Face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde, de l'époque et de l'histoire, la Chine et l'Iran se soutiennent mutuellement, affichent leur solidarité et leur coopération", a déclaré M. Xi, selon la télévision chinoise CCTV.