Le président du Conseil européen Charles Michel annonce se rendre à Kiev

Le président du Conseil européen Charles Michel a annoncé jeudi qu'il était "en route pour Kiev" où il doit discuter de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine avec le président Volodymyr Zelensky qui a réclamé des livraisons d'armes plus rapides.

Les deux dirigeants discuteront "de mesures concrètes (...) pour s'assurer que (l'Ukraine) soit plus forte et plus puissante", a déclaré Charles Michel dans un message vidéo posté sur Twitter. Les alliés de l'Otan ont promis à Kiev "un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes" pour contrer les offensives de la Russie.