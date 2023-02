Le président ukrainien attendu mercredi au Royaume-Uni 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mercredi au Royaume-Uni pour sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an, a annoncé Downing Street.

M. Zelensky va rencontrer le Premier ministre britannique Rishi Sunak, s'adresser au Parlement et rendre visite à des troupes ukrainiennes lors de cette visite, a précisé Downing Street dans un communiqué. Londres va annoncer à cette occasion renforcer son soutien et former des pilotes d'avions de chasse.