Le séisme en Turquie a fait 4.544 morts selon un nouveau bilan

Le bilan en Turquie du puissant séisme qui a secoué le sud-est du pays s'est alourdi à 4.544 morts mardi, selon un nouveau bilan diffusé par l'Afad, organisme officiel de secours turc.

Ce bilan, augmenté de plus d'un millier de victimes, porte à 6.256 le nombre total de victimes en Turquie et en Syrie voisine, dans une série de tremblements de terre parmi les plus violents à avoir frappé la région depuis près d'un siècle.