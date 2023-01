Législatives au Bénin: l'opposition de retour au Parlement avec 28 sièges remportés (résultats provisoires)

L'opposition béninoise fait son retour au Parlement après quatre ans d'absence en remportant 28 sièges sur 109 aux législatives organisées dimanche, selon les résultats provisoires donnés mercredi par la Commission électorale nationale autonome (Cena).

D'après la Cena, le principal parti d'opposition Les Démocrates a remporté 28 sièges tandis que l'Union progressiste (UP) et le Bloc républicain (BR), partis de la mouvance présidentielle, ont respectivement obtenu 53 et 28 sièges. Les résultats définitifs sont attendus vendredi.