Les Etats-Unis appellent à la "retenue" au Pérou, soutiennent l'ouverture d'une enquête

Les Etats-Unis ont appelé mercredi à la "retenue" et à un usage "minimal" de la force face aux manifestants au Pérou, et indiqué soutenir l'ouverture d'une enquête sur la répression qui a fait des dizaines de morts.

"Nous reconnaissons à chacun le droit de manifester pacifiquement et d'exprimer ses griefs à travers les canaux démocratiques, et appelons au calme, au dialogue et à ce que toutes les parties fassent preuve de retenue et de non violence", a déclaré un porte-parole du département d'Etat américain.