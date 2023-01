Sont nommés pour l'Oscar du meilleur réalisateur, qui sera remis le 12 mars à Hollywood:

Martin McDonagh, "Les Banshees d'Inisherin"

Daniel Kwan et Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"

Steven Spielberg, "The Fabelmans"

Todd Field, "Tar"

Ruben Ostlund, "Sans Filtre"