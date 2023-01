Londres appelle les Occidentaux à "intensifier" encore leur soutien à l'Ukraine

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé mercredi ses alliés occidentaux à "intensifier" encore leur soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe, après leur décision "collective et décisive" de fournir des chars à l'armée de Kiev.

Lors d'un appel téléphonique avec les dirigeants américain, français, allemand et italienne, "le Premier ministre a déclaré qu'il était désormais clair que la Russie était sur la défensive et que les partenaires internationaux disposaient d'une fenêtre pour accélérer les efforts visant à garantir une paix durable en Ukraine", a indiqué Downing Street dans un communiqué, ajoutant: "Il a appelé les alliés à intensifier leur soutien dans les semaines et les mois à venir."