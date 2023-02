Mali: l'ONU "regrette profondément" l'expulsion de son chef de la division des droits humains

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme "regrette profondément" l'expulsion du chef de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU (Minusma) au Mali au moment où celle-ci évoque un possible retrait de ses troupes.

"Je regrette profondément la décision des autorités maliennes de déclarer mon représentant, Guillaume Ngefa, persona non grata et de lui ordonner de quitter le pays dans les 48 heures. J'ai été très troublé par les intimidations et le harcèlement dont il a fait l'objet dans les médias sociaux ces derniers mois", a déclaré Volker Türk dans un communiqué.