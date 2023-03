Mer Noire: l'armée russe dément avoir causé la chute du drone américain

L'armée russe a reconnu que deux de ses chasseurs avaient intercepté mardi un drone américain en mer Noire, mais assuré qu'ils ne l'avaient ni heurté ni entraîné sa chute, contrairement à ce qu'a annoncé Washington.

"A la suite d'une manoeuvre brutale (...) le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d'altitude et a heurté la surface de l'eau", a indiqué le ministère russe de la Défense, précisant que les deux chasseurs n'avaient pas fait feu et n'avaient pas eu de "contact" avec le drone.