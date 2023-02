Meta voit ses revenus annuels baisser, une première historique

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a vu ses revenus annuels baisser à 116,61 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 1% par rapport à 2021, la première diminution de son chiffre d'affaires annuel depuis que le géant des réseaux sociaux est entré en Bourse en 2012.

Mais son titre bondissait de 18% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse mercredi, car le marché s'attendait à une chute plus brutale pour le groupe californien qui navigue à vue depuis un an, face à la concurrence de TikTok et à la crise économique.