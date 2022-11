Mettre fin à la guerre en Ukraine, meilleur moyen de redresser l'économie mondiale, pour Washington

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a estimé lundi que mettre fin à la guerre en Ukraine constituait le meilleur moyen de répondre aux difficultés de l'économie mondiale, dans un message apparent à la Russie avant le sommet du G20 en Indonésie.

"Mettre fin à la guerre menée par la Russie constitue un impératif moral et tout simplement la meilleure chose à faire pour l'économie mondiale", a déclaré Mme Yellen à la presse en marge d'une rencontre avec son homologue français Bruno Le Maire, alors que Moscou a appelé le G20, qui rassemble les grandes économies mondiales, à se concentrer sur les questions économiques et financières plutôt que politiques et sécuritaires.