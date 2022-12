Mort de Benoît XVI: Biden salue la "dévotion envers l'Eglise" d'un "théologien réputé" (communiqué)

Le président américain Joe Biden, catholique pratiquant, a salué la "dévotion envers l'Eglise" et "la générosité" du pape émérite Benoît XVI, mort samedi à l'âge de 95 ans.

"On s'en souviendra comme d'un théologien réputé, guidé par ses principes et sa foi, et dont la vie entière a été consacrée à sa dévotion envers l'Eglise", a-t-il déclaré dans un communiqué.