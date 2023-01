Moscou accuse l'UE de nourrir "la confrontation géopolitique" avec sa mission en Arménie

La diplomatie russe a accusé jeudi l'UE de nourrir "la confrontation géopolitique" en envoyant une mission civile devant surveiller la frontière instable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, zone que la Russie voit comme son pré carré.

Estimant que l'UE était devenue un "suppôt des Etats-Unis et de l'Otan et mène une politique de la confrontation dans l'espace" post-soviétique, le ministère russe des Affaires étrangères a jugé qu'une mission européenne en Arménie allait "introduire la confrontation géopolitique dans la région et y exacerber les contradictions existantes".