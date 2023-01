Moscou libère un ex-militaire américain détenu pendant 9 mois

La Russie a libéré un ancien marin de l'US Navy qui était détenu depuis avril dernier, a annoncé jeudi l'ex-diplomate américain Bill Richardson, spécialisé dans les missions délicates pour obtenir la libération de ses compatriotes.

"Taylor Dudley a été libéré de Russie aujourd'hui 12 janvier 2023" à un poste-frontière entre la Pologne et la Russie et est "sur le chemin du retour", a indiqué dans un communiqué cet ancien élu et ambassadeur, précisant que les négociations pour sa libération s'étaient faites "discrètement".