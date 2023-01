Sont nommés pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, qui sera remis le 12 mars à Hollywood:

Brendan Gleeson, "Les Banshees d'Inisherin"

Brian Tyree Henry, "Causeway"

Judd Hirsch, "The Fabelmans"

Barry Keoghan, "Les Banshees d'Inisherin"

Ke Huy Quan, "Everything,Everywhere All at Once"