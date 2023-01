"Nous pouvons tous faire plus" pour aider l'Ukraine (secrétaire américain à la Défense)

L'Allemagne est un "allié fiable" malgré ses réticences à livrer des tanks à l'Ukraine, mais "nous pouvons tous faire plus" pour aider Kiev, a déclaré vendredi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

"Ils sont fiables et ils l'ont été pendant très longtemps et je crois sincèrement qu'ils continueront à être un allié fiable dans le futur", a répondu à la presse M. Austin, interrogé sur l'allié allemand et son refus, à ce stade, de donner un feu vert à la livraison de tanks Leopard 2.