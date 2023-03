Otan: Washington "encourage" la Turquie à ratifier "rapidement" l'adhésion de la Suède

Les Etats-Unis "saluent" la ratification annoncée par la Turquie de l'adhésion de la Finlande à l'Otan mais "l'encouragent" à ratifier également "rapidement" celle de la Suède, a dit vendredi le Conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Par ailleurs, Washington "appelle la Hongrie à boucler sans tarder sa procédure de ratification pour la Suède et la Finlande", a-t-il indiqué dans un communiqué, en ajoutant: "les Etats-Unis considèrent que ces deux pays doivent devenir membres de l'Otan le plus vite possible."