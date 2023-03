Poutine fait l'éloge des relations russo-chinoises, "au point culminant" de leur histoire

Le président russe Vladimir Poutine a fait l'éloge dimanche des relations russo-chinoises, "au point culminant" de leur histoire, à la veille d'une visite en Russie du dirigeant chinois Xi Jinping.

"Les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire et continuent de se renforcer", s'est félicité M. Poutine dans un article écrit pour un journal chinois et publié par le Kremlin. La qualité des liens entre Moscou et Pékin est "supérieure à celle des unions politiques et militaires des temps de la Guerre froide", a-t-il estimé.