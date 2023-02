Première rencontre entre le Premier ministre éthiopien et des chefs tigréens depuis l'accord de paix

Le Premier ministre éthiopien Abyi Ahmed a rencontré vendredi pour la première fois des chefs tigréens depuis un accord de paix signé en novembre, après un conflit sanglant ayant opposé le gouvernement fédéral aux rebelles de cette région du nord de l'Ethiopie, a annoncé un média d'Etat.

Les deux parties ont évalué "les actions menées jusqu'à présent sur la mise en œuvre des accords de paix de Pretoria et de Nairobi" et ont discuté des questions qui "nécessitent une plus grande attention", a indiqué l'Ethiopian Broadcasting Corporation.