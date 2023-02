Présidentielle au Nigeria: l'opposition demande l'annulation d'un "simulacre" d'élection

Les deux principaux partis d'opposition au Nigeria ont réclamé mardi l'annulation de l'élection présidentielle qui s'est tenue samedi dans le pays le plus peuplé d'Afrique, dénonçant un "simulacre" et des "manipulations massives des résultats".

"L'élection est irrémédiablement compromise et nous avons totalement perdu confiance dans l'ensemble du processus", ont déclaré lors d'une conférence de presse les représentants du PDP et du LP, demandant son "annulation" et l'organisation d'un "nouveau scrutin".