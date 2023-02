Rencontre entre von der Leyen et le Premier ministre britannique Rishi Sunak lundi à Londres

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, rencontrera lundi le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres pour discuter des modifications du protocole nord-irlandais post-Brexit, ont annoncé les deux responsables dans un communiqué conjoint.

Les deux dirigeants "sont convenus de se retrouver pour poursuivre leur travail afin de trouver des solutions pratiques et partagées aux défis complexes autour du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord", selon ce texte commun. Le protocole nord-irlandais est le principal sujet de tensions entre Londres et Bruxelles, trois ans après le Brexit.