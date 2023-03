Retour du cyclone Freddy: un nouveau bilan fait état de 66 morts au Malawi

Au moins 66 personnes ont été tuées au Malawi par le retour du cyclone Freddy en Afrique australe, suivant une trajectoire en boucle rarement observée par les météorologues, selon un nouveau bilan communiqué lundi par la Croix-Rouge.

"Le cyclone tropical Freddy a fait 66 morts, 93 blessés et 16 disparus au Malawi, touchant plus de 2.115 personnes", a indiqué sur son compte Twitter l'ONG qui participe aux missions de recherches et de sauvetage. Un précédent bilan des autorités faisait état de 11 morts au Malawi et 4 au Mozambique.

