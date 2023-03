"Saboteurs" ukrainiens: des "terroristes" et "néonazis" ont tiré sur des civils, dénonce Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé jeudi une attaque commise par des "terroristes" et "néonazis" après que Moscou eut fait état d'un groupe de "saboteurs" ukrainiens infiltrés dans une région du sud de la Russie frontalière de l'Ukraine.

L'armée russe "protège la Russie et notre peuple contre les néonazis et les terroristes (...), ceux qui ont commis une nouvelle attaque terroriste aujourd'hui, se sont infiltrés dans notre territoire frontalier et ont ouvert le feu sur des civils", a déclaré M. Poutine lors d'une allocution retransmise à la télévision.