Séisme: 783 morts et 2.280 blessés en Syrie (nouveau bilan)

Le bilan provisoire des victimes du séisme en Syrie, dont l'épicentre se situe en Turquie, est monté à 783 morts lundi, selon des données communiquées par le ministère syrien de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, cité par l'agence officielle Sana, 403 personnes ont été tuées et 1.284 autres blessées dans les provinces d'Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, sous contrôle du régime. Dans les zones rebelles, les secouristes des Casques Blancs ont fait état de 380 morts et plus d'un millier de blessés.