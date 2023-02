Séisme: au moins 42 morts en Syrie (agence officielle)

Au moins 42 personnes ont été tuées dans plusieurs villes de Syrie à la suite du violent séisme lundi dont l'épicentre se trouve en Turquie, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana.

Selon l'agence, qui cite un responsable du ministère de la Santé, 42 morts et plus de 200 blessés ont été recensés dans les villes d'Alep, Hama et Lattakié et le bilan pourrait s'alourdir.