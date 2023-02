Séisme en Syrie: 147 morts dans les zones rebelles (bilan provisoire, secouristes)

Le bilan des victimes en Syrie du séisme, dont l'épicentre se situe en Turquie, est monté à 147 morts dans les zones rebelles selon les secouristes, qui font également état de plus de 340 blessés.

"Cent quarante-sept civils sont morts et plus de 340 blessés selon un bilan provisoire, dans la province d'Idleb et les environs d'Alep", dans le nord du pays, ont annoncé les Casques blancs sur Twitter, ajoutant s'attendre à une "hausse importante" du nombre de victimes, "des centaines de familles se trouvant encore sous les décombres".