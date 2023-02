Séisme en Turquie: Erdogan demande "pardon" pour des retards dans les secours

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé "pardon" lundi aux habitants de la province d'Adiyaman (Sud-Est), l'une des plus touchées par le séisme dévastateur du 6 février, pour les retards dans l'arrivée des secours.

"En raison de l'effet dévastateur des secousses et du mauvais temps, nous n'avons pas pu travailler de la manière que nous voulions à Adiyaman pendant les premiers jours. Je demande pardon pour cela", a déclaré le chef de l'Etat turc lors d'une visite dans cette province, trois semaines après le tremblement de terre qui a fait plus de 44.000 morts en Turquie et également touché la Syrie voisine.