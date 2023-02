Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 11.700 morts au total, selon un nouveau bilan fourni par des responsables officiels et des médecins.

9.057 personnes ont péri en Turquie et 2.662 en Syrie à la suite du tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi, ont-ils précisé.