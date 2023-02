Séisme en Turquie et Syrie: le pape "profondément attristé" (Vatican)

Le pape François s'est déclaré lundi "profondément attristé" par le puissant séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie et ayant fait plus de 1.500 morts

"Le pape François a été profondément attristé d'apprendre les énormes pertes en vies humaines causées par le séisme", écrit le cardinal secrétaire d'Etat Pietro Parolin, numéro deux du vatican, dans un télégramme publié par le Vatican. Il adresse "ses condoléances de tout coeur" aux proches des victimes.