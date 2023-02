Séisme en Turquie: la Banque Mondiale annonce une aide de 1,78 milliard de dollars

La Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle apportera une aide de 1,78 milliard de dollars à la Turquie, après le violent séisme qui a secoué lundi le sud de la Turquie et la Syrie et a fait au moins 20.000 morts.

"Nous fournissons une assistance immédiate et préparons une évaluation rapide des besoins urgents et massifs sur le terrain. Cela permettra d'identifier les domaines prioritaires pour le redressement et la reconstruction du pays alors que nous préparons des opérations pour répondre à ces besoins", a indiqué le président de la Banque Mondiale, David Malpass, cité dans le communiqué.