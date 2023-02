Séisme : la Grèce promet "de mettre à disposition toutes ses forces" pour aider la Turquie (Premier ministre)

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a promis lundi de "mettre à disposition (...) toutes ses forces" pour venir en aide à la Turquie voisine, ravagée par un violent séisme qui a également touché la Syrie et fait plus de 1.500 morts, selon un bilan provisioire.

"Il nous faut mettre à disposition de la Turquie toutes nos forces en fonction de ce qu'elle pourra nous demander de plus", a affirmé le chef de gouvernement alors que la Grèce, qui entretient des relations orageuses avec son voisin et rival régional, a déjà annoncé l'envoi d'un avion de l'armée de l'air grecque avec une vingtaine de pompiers et de l'aide humanitaire.