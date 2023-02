Séisme: le Kurdistan d'Irak suspend "par sécurité" ses exportations de pétrole via la Turquie (officiel)

Le Kurdistan d'Irak a annoncé lundi suspendre par mesure de "sécurité" ses exportations pétrolières qui passent par la Turquie et représentent environ 450.000 barils par jour, après le séisme meurtrier qui a frappé ce pays voisin et infligé des dégâts considérables.

"En raison du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, et pour garantir la sécurité des exportations pétrolières et empêcher tout incident indésirable, ont été suspendues les exportations de pétrole via le pipeline reliant la région du Kurdistan à la Turquie", selon un communiqué du ministère des Ressources naturelles de cette région autonome située dans le nord de l'Irak.