Séisme: Poutine présente ses condoléances et offre son aide à la Turquie et à la Syrie

Le président russe Vladimir Poutine a présenté lundi ses condoléances aux dirigeants turc et syrien et assuré que Moscou était prêt à apporter son aide après le séisme ayant fait des centaines de morts en Syrie et en Turquie.

Selon un communiqué publié par le Kremlin, M. Poutine a présenté au dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan ses "sincères condoléances" et a assuré que la Russie se tenait prête à "apporter l'aide nécessaire". Dans un autre communiqué, adressé à Bachar al-Assad, il a exprimé sa "tristesse" et proposé "toute l'assistance nécessaire" de Moscou après cette catastrophe.