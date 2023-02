Séismes en Turquie: le bilan passe à 1.762 morts (services de secours)

Le bilan des deux violents séismes qui ont ébranlé lundi le sud et le sud-est de la Turquie est passé à 1.762 morts, selon les données communiquées par l'Afad, organisme public turc de gestion des catastrophes.

Cela porte à plus de 2.700 le nombre de victimes en Turquie et en Syrie, dans les plus violents séismes qui ont frappé la région depuis près d'un siècle.