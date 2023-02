Séismes: le bilan, toujours provisoire, passe à 2.300 morts en Turquie et Syrie (autorités)

Le bilan conjoint est passé à plus de 2.300 morts dans les plus violents séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie depuis près d'un siècle.

Selon l'AFAD, organisme public, turc de gestion des catastrophes, les séismes ont fait 1.498 morts et au moins 8533 blessés. 2.834 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s'ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.