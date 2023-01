Soledar "est et sera toujours ukrainien", affirme l'armée ukrainienne

Soledar dans l'est de l'Ukraine "est et sera toujours ukrainien", a affirmé mercredi l'armée ukrainienne, alors que le groupe russe Wagner avait déclaré plus tôt contrôler cette ville située à 15 kilomètres de Bakhmout, que la Russie tente de conquérir depuis l'été dernier.

"Soledar était, est et sera toujours ukrainien !", a lancé l'armée ukrainienne sur Telegram, affirmant qu'il n'était "pas vrai" que le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, puisse se trouver à l'intérieur des mines de sel de Soledar, ainsi que l'a relayé par une photographie de l'agence publique d'information russe RIA Novosti.