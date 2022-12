Soudan: militaires et civils signent un accord pour mettre fin à la crise politique (télévision d'Etat) 

Les dirigeants militaires et civils soudanais ont signé lundi un premier accord visant à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est depuis le coup d'Etat il y a un peu plus d'un an.

L'accord, qui s'inscrit dans un processus politique en deux phases, intervient après le putsch du général Abdel Fattah al-Burhane le 25 octobre 2021, qui a fait dérailler la transition vers un régime civil. Parmi les signataires figurent le général Burhane ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement, évincés par le coup d'Etat.