Sous-marins: l'Australie fait "le plus grand investissement" militaire de son histoire (Premier ministre)

L'Australie fait "le plus grand investissement de (son) histoire" avec le partenariat AUKUS, qui va la voir acheter des sous-marins américains à propulsion nucléaire avant de construire elle-même une nouvelle génération d'appareils, a dit lundi son Premier ministre Anthony Albanese.

Le projet, mené en coopération avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, va "soutenir l'économie australienne pendant des décennies" et créer "environ 20.000 emplois directs" dans le pays, a-t-il assuré à San Diego (Californie), aux côtés du président américain Joe Biden et du Premier ministre britannique Rishi Sunak.