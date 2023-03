Sous-marins: Washington, Londres et Canberra s'engagent dans une voie "dangereuse", fustige Pékin

La Chine a condamné mardi "la voie erronée et dangereuse" du partenariat conclu entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie pour un programme de sous-marins destiné à tenir tête à Pékin dans le Pacifique.

"La dernière déclaration commune des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie montre que ces trois pays s'engagent de plus en plus sur une voie erronée et dangereuse, au profit de leurs seuls intérêts géopolitiques et au mépris total des préoccupations de la communauté internationale", a fustigé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.